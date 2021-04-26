網路美女家家（王盈）揮別去年的走光風波，近日受邀到台南擔任宮廟禮生，只見她頂著精緻頭飾、穿著細肩帶低胸禮服，宛如仙女下凡的美貌再度讓人戀愛。

網紅家家這幾天在IG限時動態分享到台南安南區海尾朝皇宮當禮生的美照，雖然前一天才大失眠，但當天依舊亮麗現身，照片中，她在眉宇間點了一顆朱砂痣，畫著白皙底妝和鮮豔紅唇，黑髮全部高高梳起，僅留下幾撮頭髮在雙頰邊，頂著藍紫色的華麗頭飾，佩戴純白珍珠項鍊，身穿細肩帶的開深V長禮服，大露胸前豐滿的上圍，裙擺的紗質設計既浪漫又飄仙氣，她與另外5名美女禮生站在一起合照，彷彿仙女下凡般漂亮，被轉貼到社群網站，許多網友紛紛盛讚：「6位漂亮」、「好美」、「氣質美女們辛苦了」。

網紅家家事後貼出扮宮廟禮生的辣照，由於她前一天睡眠嚴重不足，眼睛接近一條線，不禁自嘲：「感覺很濃、濃濃的睡意」加上當天台南天氣非常好，網紅家家整整曬了一天的太陽，忍不住感嘆之前花了大筆鈔票美白，卻只要一天就前功盡棄。

除了當宮廟禮生，網紅家家最近還有新的嘗試，熱愛打高爾夫球，常常PO出在綠油油的草皮上揮竿的短影片，只見她戴著遮陽帽，穿著純白長袖上衣與窄短裙，搭配及膝白長襪和運動鞋，雖然嚷嚷「長草真的好難打」看起來仍架式十足。

(中時新聞網)