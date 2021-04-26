駐日代表謝長廷日前表達「台灣也有排放核廢水」，遭砲轟為「助」日代表。（資料照片）

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入太平洋，引發周邊國家不滿，駐日代表謝長廷指出，台灣也有三座核能電廠的廢水也是排放入海，更透過臉書「舉證」核二廠排放核廢水，不過都遭原能會打臉，也引發各界爭議。對此，入口網站「yahoo奇摩」今(26日)針對「謝長廷再發表台電排放核廢水言論，你認為適不適當？」進行網路投票，截至15時30分許，已有超過1000人投票，其中有947人都表示「不適當，有失駐日代表職責」、74人表達「適當，應同一標準檢視核電廠排放水」。

其中，對於謝長廷行為投下「不適當，有失駐日代表職責」的網友留言表示，「真是助日代表呀！什麼鬼話都敢講，丟臉」、「早就該下台了」、「不懂又亂編」、「太失職」、「不適當，有失駐日代表職責」。

至於，認為謝長廷的行為「適當」的網友則說「像這種帶有價值選擇的議題，不適合民調」、「不要這麼雙標好不好」、「說實話讓政府自己自清」。

另外，關於謝長廷發言引發國民黨立委強烈反彈，立法院外交國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝排定29日邀請謝長廷，就「台日外交關係之發展與未來展望」備詢，外交部政務次長田中光今上午表示，視訊質詢是史無前例的，以前沒有做過，但技術上若能克服，相信大家也不會反對這樣做。

截至26日15時30分止的網友投票狀況。(取自yahoo投票頁面)

(中時新聞網)