日月潭午後大雨噴發 南投人超嗨 15:392021/04/26 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日月潭下大雨，預估下到傍晚。（陳威廷提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日月潭午後大雨噴發 南投人超嗨（影／陳威廷提供） 訂閱影音： 中時新聞網 日月潭下雨了。26日下午兩點多，日月潭下起滂沱大雨，讓民眾興奮不已；日月潭氣象站主任張永政表示，今天南投縣降雨主要集中在日月潭、水里及竹山地區，目前累積雨量17.5毫米，預估降雨可以持續到傍晚，應可累積到40毫米的雨量，對水庫不無小補。 日月潭水位已經下降13公尺，日管處副處長廖錫標表示，考量引橋過度傾斜，碼頭也有受損，影響遊客安全，自23日開始，封閉水社碼頭，遊艇停止航行；伊達邵碼頭則仍開放搭遊艇遊湖。 生吐司風潮 量販超市加碼推新品 苗栗桐花婚禮 36對新人喜結連理 (中時 ) #日月潭 #碼頭 #大雨 #雨量 #毫米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周四鋒面來 降雨熱區曝光 彭啟明揭梅雨救台灣時間 08:282021/04/26 生活 華碩ZenFone 8 下月將登場 04:102021/04/26 產業．科技 《國際產業》韓國浦鋼Q1營利近10年最高 淨利年增1.6倍 15:072021/04/26 財經 投資人注意了 期富邦VIX申報清算 2個月內下市 10:142021/04/26 財經 竹南中港慈裕宮炸邯鄲活動 25日晚間熱鬧登場 16:042021/04/26 寶島 一圖看中部有多慘 雨神過門不入 都往南部去了 14:122021/04/26 生活 熬夜苦練美甲到天亮 樹人家商蔡昀珊「全國北區技能競賽」摘金 15:262021/04/26 生活 福原愛新公司開2個月驚傳倒閉 默默打包搬離下場慘兮兮 16:442021/04/26 娛樂 中油下巴陵地區建加油站 為偏鄉提供加油服務 15:362021/04/26 寶島 燙平除雜草 雲縣5公路要考核 04:102021/04/26 地方新聞 《半導體》NB市場催油門 鈺太飆漲停 10:362021/04/26 財經 生活熱門新聞 法國媒體讚爆台灣 正妹來台傻了：怎麼跟想像差這麼多 - 生活 周四鋒面來 降雨熱區曝光 彭啟明揭梅雨救台灣時間 - 生活 日月潭午後大雨噴發 南投人超嗨 - 生活 台北Buffet吃到飽竟只要160 眾人看菜色狂讚：超佛心 - 生活 打疫苗後入境縮短居檢天數 陳時中：預計五月後上路 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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