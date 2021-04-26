日月潭午後大雨噴發 南投人超嗨（影／陳威廷提供）

日月潭下雨了。26日下午兩點多，日月潭下起滂沱大雨，讓民眾興奮不已；日月潭氣象站主任張永政表示，今天南投縣降雨主要集中在日月潭、水里及竹山地區，目前累積雨量17.5毫米，預估降雨可以持續到傍晚，應可累積到40毫米的雨量，對水庫不無小補。

日月潭水位已經下降13公尺，日管處副處長廖錫標表示，考量引橋過度傾斜，碼頭也有受損，影響遊客安全，自23日開始，封閉水社碼頭，遊艇停止航行；伊達邵碼頭則仍開放搭遊艇遊湖。

(中時 )