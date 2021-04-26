2021台南香科年從3月安定蘇厝真護宮王船祭開跑後，接續的9年1科鹿耳門天后宮台江迎神祭也已熱鬧登場，掀起香科年首波高潮後，第二波將由正統鹿耳門聖母廟土城香及安定蘇厝長興宮瘟王祭接棒，連安平靈濟殿與高雄市林園區鳳芸宮4年1次的「海上會香」，也將於5月1日上午在安平港區內舉行。市長黃偉哲認為，台南是「眾神之都」，廟宇香科活動不僅是在地文化特色的展現，對喜愛傳統廟宇文化及香科典故的遊客，更是認識在地常民特色的參訪重點。

今年的土城香將於國曆4月30日至5月2日登場，土城香為市定民俗，與西港香、麻豆香、學甲香及蕭壠香合稱為「南瀛五大香」，由祀奉天上聖母媽祖的土城聖母廟所舉行，早期屬「西港香」刈香，從1961年起自行辦理刈香活動，每3年舉行1次。土城香舉行時，會將廟內百年前拾獲的古王船恭迎至廟前，接受信眾的祭拜，該王船雖見於王醮場合，但只祭不送，祭祀完畢，再將王船送回廟中供奉，此為土城香與眾不同之處。

今年瘟王祭將於國曆5月1日至5月8日登場，蘇厝長興宮主祀玉敕代天巡狩十二瘟王，是一座典型的瘟王廟，早在1772年開辦第一科王醮祭典，後依神示每逢丑、辰、未、戌年舉辦，是歷史紀錄中曾文溪流域最早開始的王船祭典。相傳最初以「放水流」（遊地河）方式送王，首科王船曾泊靠於曾文溪北岸的「下宅18欉榕凹湖仔」，為人撿拾奉於八份姑媽宮，後被迎入西港慶安宮，進而發展出已列為國定民俗的「西港王船祭典」。長興宮平時內殿只有3支「王令」未見「金身」，通常在3年一科王醮之前，才由紙糊匠師恭塑綢製金身，從曾文溪畔開光再迎請回廟安奉王府，每日遵古禮三朝祀王行儀。

另外，台南安平靈濟殿與高雄市林園區鳳芸宮4年1次「海上會香」，也將於5月1日上午在安平港區內舉行。屆時，林園區廟方將出動27艘漁船與36頂神轎，從海上來到安平，加上搭車輛從陸上來到，約近3000人的進香團來到安平。

靈濟殿主委何志章表示，在更早時期，漁船捕魚僅能靠羅盤來辨別方向，若遇到天氣變天，在海上不容易分清東西南北，林園漁民迷失方向時，就是靠靈濟殿前的亮燈往安平港內行駛並避風雨，久而久之，為感念靈濟殿的何府千歲庇佑，邀請何府千餐分靈到林園，並在鳳芸宮（供奉媽祖）旁興建靈帝殿供奉，隨著兩地情誼逐漸建立起來，本來在路上會香的活動增加海上會香，讓漁民也可以共同參與、祈求福氣，原本不定期的海上會香也改成4年一次後，至今已第9次。

(中時 )