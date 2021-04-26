駐日代表謝長廷與藍營在臉書上爭論台灣有沒有排放核廢水，藍營痛批謝長廷根本站在日本立場講話。國民黨團開記者會要求外交部立刻召回謝長廷，並於周四到立法院國防外交委員會接受質詢，且絕不接受視訊質詢方式進行，國民黨團更放話謝如果不回來，將會有「更大的行動」，直到蔡英文總統撤換謝長廷為止。

國民黨團總召費鴻泰表示，謝長廷代表中華民國駐日大使，他近日媚日言論，真不知中華民國在日本還有國格嗎？謝長廷連番言論，已形同叛國分子，現在仍安坐在駐日代表位置上，任命他的蔡英文，此刻仍不作聲，難道是認同他的叛國、汙蔑中華民國的言論嗎？

費鴻泰表示，周四外交國防委員會將要求謝長廷做專案報告並備詢，國民黨團也絕不接受以視訊方式進行，他建議謝回來就採取「外交泡泡」方式，如果外交部、或其派系立委以防疫為重為由，替謝長廷護航，國民黨團保證有更大的動作，請執政黨拭目以待。

國民黨團書記長鄭麗文痛批謝長廷身為台灣政府的官員，卻頻頻貶台、挺日，為日護航，謝長廷到底是哪國人？難道日本政府有付他錢嗎？中華民國到底為什麼會出現這麼樣一個含血噴人的駐日代表？到底是誰派去的？謝長廷「媚日賣台」成這個樣子，蔡英文竟然束手無策，為了派系分贓、為了派系平衡，難道作賤台灣也在所不惜嗎？

藍委林奕華痛斥外交部，包括鄰近的韓國、俄羅斯，聯合國都向日本提出嚴正抗議，我們的外交部、原能會連爭取加入IAEA(國際原子能機構)都沒有把握，謝長廷現在反骨幫日本，韓國已經向國際法庭提出訴訟，要求日本負起責任，那麼中華民國呢？

藍委陳以信則要求謝長廷必須繼續向日本表達我國嚴正抗議的立場，其次要求日本必須根據2014年台日簽訂的「核能安全管制備忘錄」進行核能安全協議。最後，謝長廷必須向立法院外交國防委員會進行專案報告並備詢，不能以防疫為由迴避國會監督，否則必須下台。

(中時 )