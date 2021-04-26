台南市政府環保局為推動源頭減塑及容器循環再利用，與洗衣精補充機廠商合作，在東區自家門口設置一處「無包裝洗衣精補充站」，民眾只要自備容器即可購買每公升40元的洗衣精，約市售洗衣精5折。環保局還說，目前全市已設置26處洗衣精補充站，7年來減少約7萬個洗衣精空瓶，堆起來的高度相當於37座101大樓。

環保局26日在東區中華東路二段自家門口舉辦洗衣精減塑推廣活動時，吸引大批民眾自備容器購買補充洗衣精。

年紀較長的市民說，以前物資並不豐富的年代，人人都愛物惜物，根本沒有垃圾問題，買油、買醬油都是自備瓶罐，哪像現在都是一瓶一罐裝好，難怪垃圾會爆量。也有民眾認為，以前經常購買洗衣精補充包以減少塑膠瓶罐，但補充包也是塑膠製品，還是自備容器比較環保。

市府環保局副局長陳幸芬表示，目前業者在全市共設置26處洗衣精補充站，其中有2處設置點與環保局合作，1處在東區環保局門口，另1處則在藏金閣。

其中，藏金閣補充站於2019年9月設立後，經統計，去年民眾的使用量合計2686公升，換算減少空瓶數2686瓶，相當於大約191層樓高。累計台南市從2014年起推出無包裝洗衣精補充站以來，已經替全市減少約7萬個洗衣精空瓶，堆起來約有37座101大樓高，預估累計至2021年可減少10萬個空瓶，大約50座101大樓的高度。

(中時 )