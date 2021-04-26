號稱「越南版0050」富邦越南(00885)ETF自4月19日掛牌以來，股價震盪放量，今富邦越南ETF股價收小紅，以15.85元收盤，現貨和淨值呈8.12%的溢價；而中國信託越南機會基金目前則是處於挑戰13元的位置。越股上周四出現回檔修正，但上周五隨即小幅回升，上周漲幅為0.8%，於新興亞股中表現仍相對出色。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數自農曆年後至4月21日短短2個月大漲近14%，上周四的修正主要為漲多後獲利了結，且越股市場散戶特性顯著，權值股集體聯袂下跌，導致胡志明指數下跌約3%。大漲後的適度回檔有助維持多頭行情。

張晨瑋指出，越股交易市場的散戶特性，容易因短期消息面煽動，產生集體賣壓，造成胡志明指數顯著回檔，但對於看好越南長期發展的投資人而言，反倒是進場機會。

據統計，今年以來外資賣超越南股市6.3億美元，最近一周賣超0.5億美元。

(時報資訊)