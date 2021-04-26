在旅遊相關類股領漲，以及全日空(ANA)財測預估，全年虧損可望縮小下，日經26日由黑翻紅，日經225指數收29,126.23點，上漲105.6點，漲幅0.36%。東證股價指數收1,918.15點，上漲3.17點，漲幅0.17%。

旅遊相關族群股價，經過這幾周大幅下修後，26日上演反彈行情。投資人樂觀期待目前第三次緊急狀態，能將新冠病毒抑制住。

23日，日本政府宣布，東京，大阪等區域25日須進入強效快版的緊急狀態，居酒屋與卡拉OK等提供酒類的商家不得營業。

Monex證券表示，被疫情搞到股價變成很低的產業，市場正在低接這些股票，認為緊急狀態後，新冠疫情將會趨緩。

全日空上漲5.78％，公司財報預測，全年營運虧損金額，將比上次預估來得要減少。

鐵路業者股價也大漲，東海旅客鐵道(Central Japan Railway)，西日本旅客鐵道(West Japan Railway)與東日本旅客鐵道(East Japan Railway)，分別上漲4.67％，5.23％和3.44％。

旗下有東京迪士尼度假村的Oriental Land漲2.58％。

Nikko資產管理指出，因為疫情擴大，日股在全球股市表現相對不佳，不過若這次緊急狀態若能成功將新冠病毒壓下來，即使經濟因管制受到傷害，但整體來說還好消息。

M3大跌5.82％，因這家醫療業者雖公布亮眼季報，但不願提供未來全年財測所致。

M3跟早先已公布財報的安川電機(Yaskawa Electric)與日本電產（Nidec）走勢一樣，業績數字一公諸於世後，股價就大跌。

電信業者NTT跌0.98％，是日經中跌幅最大者，報載NTT將與科技業者富士通(Fujitsu)策略聯盟。

(時報資訊)