汽機車駕駛人都知道，無論是開車、騎車，甚至是停紅綠燈，都不能使用手機，去年4月新竹一名駕駛，等紅燈時滑手機被眼尖警方發現，當下被開罰3000 元，事後男子不服提告，卻因為回了警方一句話，吞下敗訴。

去年4月某間晚上，劉姓男子開車經過新竹的東大路三段、與富美路交叉口，正在等紅燈時，拿出手機滑了大約5秒，由於車內亮燈，引起一旁眼尖的警方注意，發現劉男正在滑手機，因此依《道路交通管理處罰條例》，對劉男開出3000 元罰單。

事後劉男不服，提告新竹監理所，他向法官表示，當時等紅燈時，手機不小心滑落，他只是把手機放好，且手機螢幕本來就會因為晃動感應而發亮，認為警方看到「發亮」就開罰，相當不合理，加上自己要上班趕時間，當下沒有提出異議。

法官勘驗當天影片，警方攔下劉男時，說道「開車的時候不能手持手機，剛你手持嘛，我看到你拿起來」，面對詢問劉男則回覆「我是在看時間啦」，就是這句話，法官認為劉男犯行明確，警方開罰有理，最後判決劉男敗訴。

(中時新聞網)