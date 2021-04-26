「開標室」新設置多媒體設備，標案資訊讓到場廠商一目了然，使開標作業更公開透明。（盧金足攝）

台中市府民政局設置專用「開標室」26日舉行揭牌典禮，民政局長吳世瑋表示，「開標室」增設多媒體設備協助開標程序，招標作業更公開化、透明化，並兼顧採購效率與效能，提升採購品質。

吳世瑋指出，因應新冠肺炎疫情，民政局除原有例行性業務，為服務廣大市民及推行防疫政策，積極籌備採購相關防疫物資，增加許多公開招標案件。

為符合採購法規定及充分利用局內公共空間，於民政局祕書室旁會議室入口處設立「開標室」標示牌，明確標示民政局採購業務辦理地點，避免投標廠商為尋找開標場地延誤寶貴時間。

「開標室」新設置多媒體設備，改變過去一一唱標廠商報價模式，透過多媒體設備呈現標案資訊，讓到場廠商一目了然，使開標作業更公開透明。

吳世瑋說，多媒體設備並具備觸控面板、無線遠端操作、即時連線上網等功能，提供廠商更完善的簡報設備，進而提升簡報品質，讓簡報內容能以更活潑、便捷的方式呈現，全面提升採購品質與效率。

(中時 )