新北市南山中學今（26日）響應台灣世界展望會「飢餓三十」方案，今年為第11年響應飢餓12小時體驗活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（26日）響應台灣世界展望會「飢餓三十」方案，今年為第11年響應飢餓12小時體驗活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（26日）響應台灣世界展望會「飢餓三十」方案，今年為第11年響應飢餓12小時體驗活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（26日）響應台灣世界展望會「飢餓三十」方案，今年為第11年響應飢餓12小時體驗活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（26日）響應台灣世界展望會「飢餓三十」方案，今年為第11年響應飢餓12小時體驗活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（26日）響應台灣世界展望會「飢餓三十」方案，今年為第11年響應飢餓12小時體驗活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（26日）響應台灣世界展望會「飢餓三十」方案，今年為第11年響應飢餓12小時體驗活動，共819名師生參與，活動採自由報名參加，參與者每人捐100元，11年來累計捐款已超過百萬元。

南山中學表示，活動採自由報名參加，參與者每人捐100元，由上午7時30分至下午7時30分，僅喝水不進食體驗飢餓。

此外，未能參與飢餓12小時體驗活動的國中同學則加入路跑募款活動，在中午豔陽下沿著學校外圍的廣福路、南工路經漳和二校區約1公里路程跑一圈，家長會響應捐助10元，共有542人參與，每位學生都希望能多跑幾圈，為這次活動多募款項。

高一學生施采妤分享說：「聽完台灣世界展望會工作人員的介紹以及影片的故事，才知道原來飢餓的12小時，只是他們飢餓時間的一點點。」很難體會他們辛苦種的玉米被蝗蟲吃掉的椎心之痛，希望捐的100元，能透過展望會給他們真實的支持。

南山中學表示，今年比較特別的是融入聯合國永續經營發展17項指標中的消除貧窮、終止飢餓、淨水與衛生三項議題，與學生多元學習表現的學習歷程結合，學生可以從3個方案選擇一實作或研討，例如：合力建造洗手架、了解水資源系統的建立、徒手提6公斤水及身負10公斤糧食走遠路的體驗等。

南山中學家長會會長孫偉峻表示：「透過這個活動，培養孩子成為願意為他人付出、有同理心懂感恩及惜福的人。」在展望會的分享中，知道全球的糧食需求很大，而南山的孩子和家長，藉這個機會響應捐款，期待能帶給脆弱國家的兒童轉變的機會。

南山中學持續11年於台灣世界展望會飢餓三十活動開跑之際，同步響應飢餓體驗活動，南山中學校長蔡銘城表示，南山中學每年捐款超過10萬，累計至今超過百萬，期望透過活動讓學生了解世界不同需求，珍惜擁有，也將全體師生和家長的愛心傳送到這些糧荒國家，為脆弱兒童生活實質的改變盡份心力。

(中時 )