圖二：台隆手創館獨家販售DOCTORAIR MINI按摩槍限定粉色，購買即贈專屬收納盒，2990元。（台隆手創館提供）

圖三：Pinkoi 艾波索法式甜點，草莓華爾滋蛋糕，6吋980元。（Pinkoi提供）

圖四：Pinkoi 玻醫4D音波洗臉機，原價3670元，特價2680元。（Pinkoi提供）

圖五：HOLA母親節禮物卡禮盒，內附價值3000元禮物卡、可隨身攜帶香氛片10入、小卡片。（HOLA提供）

圖六：HOLA母親節私廚服務即日起開放預約，有4人、6人、8人可選，價格在8800-1萬7600元之間。（HOLA提供）

圖七：生活工場一夜好眠天絲機能枕，原價1980元，會員價999元。（生活工場提供）

圖八：生活工場urban休憩時光日式旋轉高背椅，原價6580元，51連假限搶價4899元。（生活工場提供）

母親節將近，業者發現母親節送禮關鍵字相較去年同期成長7倍，另外也因無法出國不少業者如Pinkoi、台隆手創館、生活工場及以HOLA特力和樂，以「舒心療癒」為主軸，推出各式送禮提案助消費者挑選最適合媽媽的體貼好禮，其中主打健康、紓壓商品最為熱門。

台隆手創館以「陪伴幸福」為題，推薦各式獨家商品，產品橫跨美妝、鍋具、健康座墊及舒壓家電、沐浴商品等，其中以台隆獨家的「日本ETHREEM beauty系列美姿坐墊」及台隆獨家「DOCTORAIR MINI按摩槍」（限定粉）最為吸睛，業者表示國人到日最愛購買的產品除藥妝外，坐墊及小家電也是熱門商品，而ETHREEM beauty系列美姿坐墊獨特技術設計的造型，可達到支撐臀部、腰部、肋骨、腳的功能，幫助矯正姿勢並紓緩壓力;而針對DOCTORAIR MINI按摩槍，台隆手創館則推出獨家限定色及專屬收納盒，讓你方便攜帶，另外即日起至5月9日，寄出電子會員單筆消費滿3000元送200元、買限定商品送亞尼克生乳捲等優惠，另外針對1雙北地區5家門市即日起日至5月3日再加碼，消費就送吉豚屋炸海老兌換券，限量1萬份。

而設計購物網站Pinkoi觀察發現，在母親節蛋糕上，消費者偏好用料實在和外型精緻的蛋糕，送禮方面美容按摩及紓壓家電則與去年同期相比提升2成，另外香氛類商品也是送禮首選之一，故針對以上三種類型商品推出「媽媽宇宙」企劃，並推出相關優惠如即日起至5月8日，於消費滿1500元，即享100元現金折抵優惠、29日至5月7日， 購買美食商品消費滿899元，享75元運費折抵優惠。

同樣針對香氛及母親節大餐為主軸的還有HOLA特力和樂，今年特別「母親節禮物卡」精裝禮盒，內附10入香氛片組、小卡片及專屬提袋外，還有3000元禮物卡，對於有送禮選擇障礙不知道該送媽媽什麼消費者而言十分友善，另外今年HOLA也再次推出到府私廚服務，從主題餐桌佈置、主廚現場料理到餐後清潔、規劃互動驚喜小遊戲等皆一手包辦，即日起開放預約。而生活工場除推薦擴香、香氛機外，也特別推薦能讓媽媽放鬆的天絲機能枕簡約轉高背椅，前者嚴選天絲布料，透氣舒適觸感柔軟，且符合人體工學可完美貼合肩頸，讓辛勞的媽媽享受最頂級的睡眠;而後者擁有符合東方人坐姿的低底盤、獨特腳部弧度設計，讓消費者便於起身不費力。

(中時 )