大陸知名歌手韓紅的歌唱實力有目共睹，更以一首《格桑花開》爆紅，她犀利幽默的說話風格也圈了不少粉絲，人氣超旺的她曾連續上過7次春晚，還在大陸歌壇奠定國寶地位，她曾透露自己是校花，當時不少人都以為她在開玩笑，最近她18歲的照片曝光，讓網友全都驚呆，「看到照片後我信了！」

韓紅不僅歌藝了得，她的愛心也不落人後，在新冠肺炎爆發時，帶頭募款捐了1.3億台幣援助疫區，她將所有資產拿來作公益，甚至因此被戲稱是「最窮女歌手」，韓紅一直以來身材都不是纖細路線，她也都大方談起，還曾透露自己已經破120公斤，在求學時期卻曾是校花。

18歲的韓紅身穿軍裝。（圖/翻攝自微博）

最近網路上流傳一組韓紅年輕時的照片，只見韓紅身穿軍裝，頂著一頭俐落短髮，身材高挑纖細，看起來帥氣又不失女人味，另一張照片，韓紅對著鏡頭露出笑容，看起來十分清純，網友見狀紛紛稱讚，「在當時絕對也是校花了」，更有人認為18歲的韓紅撞臉劉濤。

網友認為年輕的韓紅有些角度像劉濤。(圖/翻攝自微博)

事實上，韓紅曾透露近年來暴胖的原因，全是因為罹患膽囊炎，在治療過程中注射激素，才會導致身材嚴重走山，但儘管如此，還是不影響韓紅的好人緣，每每登場，善良個性和高超歌藝還是能讓她獲得滿堂彩。

(中時新聞網)