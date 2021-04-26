台中市政府勞工局為維護受限水影響的企業及勞工權益，提供3大措施協助度過難關，包括「經濟補助」，最高補助2個月基本工資；「職業訓練」，全額補助勞工於縮減工時期間的參訓津貼；及「短期就業機會」，進用後每人每月最多可領1萬2800元工作津貼，盼透過這3項措施安定勞工生活。

勞工局長張大春表示，台中市「供5停2」分區限水措施前，市長盧秀燕指示各局處隨時掌握用水情形，勞工局與經濟發展局立即建立專案服務單一窗口，確實掌握企業停工或歇業，及受衝擊影響的勞工人數。

提醒事業單位如因限水措施影響而減班或停工，需與勞工協商後通報勞工局，並應循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」辦理，保障勞工權益。

為讓因受限水影響而減班或停工的洗車業、餐飲業等勞工獲得保障，勞工局提供3項措施，在經濟補助措施部分，針對失業勞工提供「非自願性失業勞工生活補助」，最高補助2個月基本工資。

如符合弱勢勞工資格，協助透過「弱勢勞工就業協助計畫」，提供生活、住宿補助及就業獎勵，每項補助最高6000元；減班休息期間，協助勞工申請勞動部「安心就業計畫」，提供薪資差額補貼，採按月發給，每人每月最高可領1萬1000元。

在職業訓練措施部分，為鼓勵企業與勞工在減班休息期間利用參訓提升職能，將協助企業申請「充電再出發」計畫，全額補助企業勞工於縮減工時期間，參加訓練並依訓練時數補助訓練津貼；勞工局將陸續推出各類職業訓練課程，協助勞工提升專業知識及培養第二專長。

短期就業機會措施部分，勞工局持續推動「安心即時上工計畫」，提供超過100個公部門短期就業工作機會，協助勞工在減班休息期間渡過經濟收入遞減的困境，進用後每人每月最多可領1萬2800元工作津貼。

(中時 )