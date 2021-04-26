專業教練指導身障體適能。（新北市體育處提供）

專屬身障者的運動課！新北市體育處首度結合4處運動場館，試辦《愛運動＊動無礙》巡迴運動指導團計畫，提供80堂免費身障運動課程，針對身障者、輪椅族、銀髮族需求，安排身障羽球、身障體適能、肌力訓練等體驗，盼鼓勵更多身心障礙者加入運動行列。

新北市體育處處長洪玉玲表示，為了提升身心障礙者運動的機會，新北市16座國民運動中心，每天都有公益時段免費提供使用體適能中心及游泳池，另外，今年首度開設針對身障朋友運動指導的課程，分別在三重、三鶯、樹林國民運動中心及板樹體育園區試辦，開設身障羽球、身障體適能、肌力訓練等課程，都是採小班教學，教練能針對身障市民的需求，安排合適的體適能課程，鼓勵規律運動，有效提升體能，增進健康。

首先開跑的是三重國民運動中心的身心障礙羽球課程，預計從4月27日起至6月20日止，分別針對以輪椅行動的朋友、站立組和銀髮族，開辦運動強度較低，但可以達到運動效果的初階課程，讓市民可以免費享受專業教練指導，體驗和羽球天后小戴一樣帥氣揮拍的樂趣。

三鶯國民運動中心、樹林國民運動中心及板樹體育園區則規劃了系列體適能指導課程，從5月持續到8月底，透過專業的教練帶領市民針對各肌肉群逐一加強訓練，不僅增強肌肉的反應力，也能有效避免相關運動傷害，詳細課程資訊，將分別在三重、三鶯、樹林國民運動中心及板樹體育園區粉絲團公告，更多新北運動相關資訊可上粉絲團【新北運動聚點】。

(中時 )