許女卡在駕駛座，額頭擦傷、鼻血直流，顯見撞擊力道猛烈。消防隊員到場將她救出，當下情緒仍十分激動。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

許女卡在駕駛座，額頭擦傷、鼻血直流，顯見撞擊力道猛烈。消防隊員到場將她救出，當下情緒仍十分激動。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

許女開車衝撞鐵皮屋超商門柱，右前車頭幾乎撞爛。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

撞擊現場一片狼藉，娃娃機台被撞爛，物品碎裂四散。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

恍神？心情鬱悶？33歲許姓女子25日深夜開車載6歲兒出門，竟撞上鹿港市區一家超商與隔壁夾娃娃機店中間的門柱；母子倆幸僅輕傷，但後座頭戴安全帽的兒子嚇得哇哇大哭。許女酒測值零，初步供稱是一時恍神，但社會處發現其家庭支持系統薄弱，已緊急先將男童安置。

鹿港鎮光復路一家超商，昨天深夜11點多突然發生車禍事故，肇事自小客車，幾乎沒踩剎車，直直撞上鐵皮屋超商的外牆門柱，車子右前側幾乎撞爛、滿地油汙，更把店內值大夜班的店員嚇了一大跳。

彰化縣消防局鹿鳴消防分隊出動2輛救護車到場，到場時小客車安全氣囊爆開，許女額頭擦傷、鼻血直流且情緒不穩；當時小男童已被好心路人抱出車外安撫，經檢查全身無明顯外傷，但飽受驚嚇。

根據了解，許女戶籍在南部、未婚，原本與男友同居在福興鄉並共同養育兩人的兒子，但日前兩人因故爭吵不斷後分居，許女沒有工作、收入，獨自一人帶著男童過日子。事故發生後彰化縣政府社會處接獲警方通報，發現男童母親狀況不好，身邊沒有其他親友支援，加上生父已離家，因此暫時將男童安置。

有目擊者網友事後社群留言指，當時聽到車內聽到孩子嚎啕大哭，女子似乎講電話發生爭吵，沒多久就發生衝撞意外，完全沒看到車子踩剎車。對此警方指出，因許女仍在醫院，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

(中時 )