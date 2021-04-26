股市屢創新高，吸引不少新手投入股海，有網友分享投資經歷，感嘆自己有抱不住的韭菜命格，雖曾買過長榮、中鋼、鴻海及華新等股票，但都在大漲前賣出，只能眼睜睜看別人賺翻倍，感嘆「賣什麼就飆什麼」賣的都變飆股，引起網友們熱烈回應，安慰他「有賺就好」、「往好處想，標的看蠻準的」等留言。

該名網友在PTT論壇上分享自己的經驗，大約從一年多前開始投入股市，近期幾筆交易操作讓他感嘆自己的韭菜命格，「近半年發現自己只要買進的標的都表現平平，稍微漲一些就賣掉，然後過一段時間就噴爆。」

他也在文章中附上對帳單證明自己所言不假，曾經購買鴻海、長榮、中鋼及華新等股票，但都在噴漲前脫手，去年曾以73.8元買進鴻海，但在81.5元就脫手，沒想到目前均價已來到120元。

另外最近火紅的傳產類股，該名網友都在噴漲前賣掉，當初以24.5元購買長榮，在去年底30.5元下船，沒想到今（26日）已來到新高的76.8元。去年底以24.8元買進中鋼，最後在25.7元就脫手更換標的，沒想到中鋼今收盤價已來到40元。

另外，他也曾在去年底以19.25元買進華新，但在年初以17.25元認賠殺出，不過華新今衝上漲停價24.85元，四檔購買過的股票都在脫手後狂飆。

此文一出引起熱烈討論，不少人安慰他，出現「有賺就好」、「已經算是最強韭菜了」、「沒賠已經贏很多人了」、「都有小賺，不錯了」、「你還有賺，賠錢的才悶好嗎？」、「不要太在意，有賺就好」等留言。

除此之外，有網友給建議，若能拉高格局，提升對標的的認知，就能避免這樣的狀況持續出現，「修正未來賣出策略就好了，沒什麼好難過」、「只想做短線當然抱不住」、「其實標的都看蠻準的欸，只差賣出的策略要調整了」、「這是事後諸葛，如果是大跌你就不會這樣想」、「對自己選擇的標的要更有信心」等留言。

(中時新聞網)