歌手謝和弦去年4月才因呼麻被裁定觀察勒戒，未料去年9月又被驗出尿液有大麻陽性反應，他向檢方坦承自己確實有呼麻，但認為施用的是醫療用大麻，不是毒品，不過檢方不採信其說詞，新北地檢署今依違反毒品危害防治條例罪嫌將他起訴，聲請簡易判決處刑。

起訴書指，謝和弦去年因施用大麻被裁定送觀察、勒戒，事後遭認唔繼續施用，在去年6月5日執行完畢釋放出看守所，並遭檢方處分不起訴，未料同年9月20日謝和弦又在三重家中用電子菸呼麻，並在隔日遭警方驗出大麻陽性反應。

謝和弦偵訊時坦承施用大麻，但是辯稱自己是施用醫療用大麻，大麻從國外進口，不認為醫療用大麻是毒品，不過檢方認為謝和弦無法提出施用大麻在本國屬合法的相關事證和法令，因此不採信他說詞，將他依違反毒品危害防治條例罪嫌起訴，而該條例施用第2級毒品最重可處3年以下徒刑。

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(中時 )