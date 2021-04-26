38歲港星伍偉樂因外型神似謝霆鋒而聞名，有「亞視謝霆鋒」稱號，不過雖然演出多部戲劇，也擔任過主持人，但始終不慍不火，之後就退出演藝圈，為了生活他做過郵局兼職、售貨員等，更不惜放下身段，成為一名公車司機。

模特兒出身的伍偉樂，因外型酷似謝霆鋒，因此影視資源不算少，拍過不少電視劇，還接下大小小的節目活動主持，也主持兒童節目，但卻始終不慍不火，之後他離開亞視，做過郵局兼職、推廣汽水販賣機和售貨員等。

2018年曾亮相ViuTV節目，偶爾也擔任婚禮主持及拍廣告，但因為疫情緣故，讓他幾乎接不到工作，因為還有4個孩子要養，所以他轉行成為公車司機，他之後受訪也透露，某次坐巴士回家時，看到徵人廣告，因為底薪比他在亞視高，所以就去應徵了。

伍偉樂當年因外型酷似謝霆鋒聞名。(圖／翻攝自東網)

伍偉樂曾曬出車長證。(圖／翻攝自東網)

而雖然當司機相當辛苦，每天一大早就要起來，直到夜深才能下班，但為了養家，還是會繼續做下去，他也表示家人都很支持他的工作，妻子認為有份正職工作，也感覺腳踏實力，而他坦言自己並沒有放棄幕前工作，如果還有機會的話，即使沒有酬勞，他也願意去接。

(中時新聞網)