「3、2、1、GO，UAV起飛！」隨著無人機（UAV）技術快速發展，新竹縣消防局積極推動科技救災，不僅花80多萬元採購1台紅外線熱顯像無人機，更培訓34位消防人員成功考取專業操作證，全面開創科技救災的新視野。

消防局長孫福佑指出，該局為強化科技救災能力，目前已有6部無人機，各配置在三個大隊服務，有5部是一般攝影鏡頭無人機，紅外線熱顯像鏡頭去年才開始在無人機上使用，去年10月購得配置在第三大隊。

孫福佑說，無人機最大特性就是不受地形限制，能快速且大範圍的搜索，縣內只要發生重大事故，各分隊出勤時都會派無人機上場，利用高空視角提供更完整的救災現場資訊。

無人機在工廠火災搶救上，可以360度快速環繞現場，判斷火勢發展，立即調整人車部署或協助指揮決策，山區及水域發生的意外現場，更證實無人機能增加搶救能力及效率。

孫福佑並指出，最新的紅外線熱顯像無人機能力強大，飛行時間長達50分鐘，加上軟體輔助能清楚辨識每個區域的熱度，可以快速找出火場火源，迅速掌握火場現況，也能應用到化學災害液面辨識、震災受困救援、山區失蹤協尋及溺水者援救。

由於民用航空法遙控無人機專章在去年3月正式施行，新竹縣消防局輔導34位消防人員考取高級專業操作證G1級別，可在視距外及夜間操作無人機飛行，通過人次在全國名列前茅。

消防局特別以微電影方式，展現近年推動UAV科技救災的成果，預定今年再增購2部紅外線熱顯像無人機，全面開創科技救災的新視野。

(中時 )