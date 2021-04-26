台北市長柯文哲日前拋出「路名去中國化」的議題，卻引發多方論戰，北市議員李柏毅26日，在台北市議會民政部門質詢時詢問民政局長藍世聰，如果「南京東路」改名為「文哲大道」，房產價值會跌還是升？藍世聰竟回應，「還不錯，如果市長不是柯文哲，文哲大道還不錯咧，但現在大家會認為是市長的名字。」

李柏毅以台北市某建築為例指出，面寬應為「健康路」，但門牌卻以「敦化北路」命名，反應出敦化北路比健康路房價高，大部分民眾在乎路名價值而非路的名字；李柏毅還說，如果將「北平東路」改成「北港東路」有沒有台灣價值？藍世聰說，至少比北平東路好。

李柏毅反問，哪個東路的房價會上升還是下跌？藍世聰說，未來名稱怎麼樣不知道，但不會叫北港，我覺得可以用外國城市名字，對我來說希望用台灣人的感情看道路。

藍世聰還說，市長過去曾說台北市街道的混亂，讓觀光客來台北覓址不太容易，也讓台北市的道路路名缺少台北特色跟台灣特色；而柯市長要改路名的原因，台北是台灣首都，台灣道路路名要表現出台北、台灣的特色。

李柏毅提出，「南京東路」改名「文哲大道」房地產價值會升還是跌？藍世聰說，還不錯，如果市長不是柯文哲，文哲大道還不錯咧，大家認為說是市長的名字。

藍世聰還回應，我覺得不會跌，因為不是道路名稱而是道路的價值，李柏毅隨即反駁，但對很多人而言，只記得道路的名稱，不記得道路的價值，像忠孝東路一段和七段房價差很多，但聽到忠孝東路就覺得是好路。

李柏毅建議，北市府應改一條路名試看看，看周邊居民的反應，市長不能隨便講講，而做不到，必須要有利潤基礎和得到民眾的認可，既然講出來，就要看民意的民調，如果民眾希望就換，不要只是講講而已。

(中時 )