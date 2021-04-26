籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)、爵士球星康利(Mike Conley)都拿到奧斯卡獎了，他們兩人與另一位合夥人Rich Kleiman聯手擔任執行製作，拍攝的《遙遠的陌生人》(Two Distant Strangers)26日摘下奧斯卡「最佳實景短片」，成為布萊恩(Kobe Bryant)之後首度獲獎的NBA球員！

杜蘭特先前對雜誌表示：「當我們一看到那個劇本，我們就知道這充滿巨大的潛力，所以我們很想參與。我讓我的籃網隊友和教練團看過影片，他們看完的感覺都跟我一樣，這部影片訴說一個非常重要的故事，我們身為黑人的經歷，使用貼近真實的描述方式而不是強迫觀看者接受。」

該短片由黑人饒舌歌手Joey Bada$$ 主演，主要角色也就3人：一位叫做卡特詹姆斯的紐約黑人，一位叫做穆克的白人警察，以及卡特詹姆斯的黑人女友。情節預告是卡特詹姆斯某天從女友床上醒來，在路上和白人警察穆克衝突，莫名其妙就被宰了。他死了之後又從女友床上醒來，上街再度遇到穆克，又被殺了，陷入不斷的循環。

康利說：「有時候你什麼也做不了，你乖乖表明身分，做了所有你能做的，然後祈禱一切順利，但你還是有可能挨上警察的子彈。」

卡特詹姆斯每次死亡的鏡頭都借用真實發生的白人警察殺黑人案件，像是因偽鈔被單膝壓死的佛洛伊德(George Floyd)、因私菸被後方勒頸而死的加爾(Eric Garner)，場面樸實但顯得異常殘酷，搭上奧斯卡一貫的政治正確路線，順利摘下了大獎。

(中時新聞網)