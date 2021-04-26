中信兄弟日前宣布簽下新洋投格里斯（Evan Grills），領隊劉志威表示，格里斯有機會在這禮拜來台，至於之前提到的要補強高層級洋投部分，還必須要等到小聯盟開打後才會比較明朗。

兄弟目前一軍3洋投只有德保拉表現較佳，萊福力（1勝4敗）及加百利（3敗）表現都不如預期，至於回鍋的羅傑斯與日籍的測試選手高野圭佑也已經完成14天隔離，剩下7天自主健康管理後就能與球隊會合。

至於格里斯來台進度，劉志威表示，只要等到簽證、核酸檢測程序完成的話就馬上可以飛，「本來就是玉暨這禮拜有機會能飛來台灣。」

另外，之前有提到要再找更高層級的洋投，劉志威表示，還需要等小聯盟開打後人選才會比較明朗，「因為大聯盟刷下來後，要等小聯盟開打才能確定這位球員回去的機會高不高，才會決定會不會來台。」

劉志威透露，目前觀察3、4位球員，也都已經有聯絡過、知道每個人的意願，「但現在還是要等到比較確定後再來談。」他強調，大聯盟實績不是球隊對洋將的選才標準，主要還是看近況，還有他在什麼層級時有怎樣的表現，另外也是要尊重球探的意見。

(中時 )