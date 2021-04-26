由於市場對全球景氣復甦樂觀，26日的KOSPI收高。最新財報結果，也將左右大盤走勢。KOSPI指數收3,217.53點，上漲31.43點，漲幅0.99%，連三日收高。韓元升值，韓國公債殖利率也上升。

27日，韓國央行將公布第一季經濟成長數字。

三星電子漲0.85％，電池製造商LG化學與三星SDI，分別上漲1.03％與2.84％。

三星電子與SK海力士，電池製造商LG化學，與三星SDI都將在本周公布財報。

韓國浦項製鐵（POSCO）上漲1.97％，由於全球景氣從新冠疫情中陸續恢復，故終端需求強勁下，浦鋼第一季淨利年增1.62倍。同時，其營業利益也創過去近10年來，單季表現最佳。

外資買超3919億韓元，約3.52億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,113.2韓元，韓元升值0.41％。

韓國3年期公債殖利率上升0.9個基準點，至1.129％，而10年期的也上升4.6個基準點，至2.089％。

(時報資訊)