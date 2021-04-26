隨著新興加密貨幣─奇亞幣熱潮來襲，威剛(3260)高容量固態硬碟（SSD）接單爆增，4月訂單量較3月躍升4~5倍。威剛看好，奇亞幣利用儲存空間來「挖礦」的特性，不只推動傳統硬碟需求增溫，SSD及DRAM的需求也將大幅成長。

在比特幣存量持續降低且「挖礦」成本墊高，奇亞幣主要利用儲存空間來「挖礦」的特性引發市場熱度，威剛看好奇亞幣帶動的後續效應，公司已積極備料因應快速拉升的訂單；威剛董事長陳立白樂觀看待高容量產品比重攀升，對公司獲利表現將帶來正面貢獻。

今年第一季起，記憶體市場迎來多年不見的需求熱潮，DRAM現貨價、合約價雙雙走揚，NAND Flash價格也提前於3月止跌，第二季正式向上翻升。在DRAM及NAND Flash價格齊揚帶動下，第二季產業淡季不淡，將以旺季水準表態。

因看好2021年市場景氣回升，威剛早於去年第四季即積極備料，迎接今年的記憶體多頭市況。至目前為止，不但DRAM低價庫存足夠，NAND Flash庫存量也於3月大步拉升，因應第二季開始的兩大記憶體雙漲行情。也早於去年備妥充沛的控制IC庫存，以滿足SSD訂單逐季走高的趨勢。

有「綠色比特幣」之稱的奇亞幣4月成為全球加密貨幣新寵。由於「挖礦」方式有別於傳統要求運算效能，奇亞幣「挖礦」講求大量儲存空間及讀寫，引發中國大陸「礦工」囤貨熱。雖然奇亞幣5月才將正式上市，但通路上高容量硬碟及SSD現貨已被一掃而空，同時威剛4月也接獲爆增數倍的高容量SSD訂單。

由於高容量的SSD需求異軍突起，加上「挖礦」造成的SSD讀寫次數激增，連帶刺激SSD持續換購需求。威剛看好奇亞幣帶動的高容量SSD產品需求將持續加溫，因此採購部門近期已加足馬力持續拉高NAND Flash庫存，初期目標庫存量將達3個月以上，以因應未來NAND Flash消耗量加速擴大的力道。

(時報資訊)