2019年美國網球公開賽女單冠軍、加拿大職業女網好手安德瑞絲庫（Bianca Andreescu），周日接受新冠肺炎病毒檢測，結果出現陽性反應，無奈退出西班牙馬德里網球公開賽。

安德瑞絲庫寫了一封公開信給球迷，表示自己在登機出發前往馬德里之前，兩次篩檢結果都是陰性，卻很遺憾在抵達後檢驗結果是陽性，因此無法參加本周的比賽。

安德瑞絲庫補充，自己身體狀況還好，正好好休息並遵守防疫規定，期待能盡快回到球場。

年僅20歲的安德瑞絲庫，在2019年美網擊敗名將小威廉絲（Serena Williams）封后之後遇到不少挑戰，先是膝蓋受傷休息了15個月，今年初好不容易回到賽場，2月份的澳洲網球公開賽第二輪就被台灣一姐謝淑薇淘汰，本月初因為腳傷在邁阿密公開賽與澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）決賽前退賽，如今又因為新冠肺炎確診再度無奈休兵。

(中時 )