天旱不雨，台中市多處湖泊解渴，市府為搶救「會呼吸的湖泊」，東區帝國糖廠湧泉公園旁的星泉湖，在不影響民生用水情況下，展開回收水補水計畫，星泉湖遭遇嚴重枯水期間，還保有一定程度水位，也避免生態遭衝擊。

建設局長陳大田表示，為維護水位及當地生態環境，做好搶救星泉湖作戰策略，定期派員記錄水位，密切觀察景觀生態變化，在水位降低前透過回收水進行補水作業。

建設局同步於雨水下水道入水口設置攔污網引水入湖，透過攔污網初步過濾，利用湖中原有水草淨化水質，每日持續引入地表伏流水及回補地下水，讓星泉湖於枯水期仍保有一定程度的景觀水位。

東區星泉湖是近期打卡新亮點，建設局透過湖底部分透水設計，讓原本乾枯的荒廢窪地變身為美麗湖泊，湖面水位隨周邊地下水位改變而消長、起伏，相信在細心維護下，公園內仍可見戲水野鴨、覓食白鷺鷥及湖內豐富的魚類生態。

陳大田指出，占地3公頃的星泉湖，種植水竹芋、水金英、圓葉節節菜等水生植物，吸引蒼鷺、喜鵲、夜鷺、斑文鳥、紅冠水雞等鳥類到此棲息，抗旱期間市府引水挹注，讓水資源充分再利用，用心守護星泉湖鳥類、魚類等生物的棲息環境。

(中時 )