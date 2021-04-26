竹南中港慈裕宮炸邯鄲活動，25日晚間8時熱鬧登場。（陳進川提供／謝明俊苗栗傳真）

已有逾百年歷史的竹南中港慈裕宮炸邯鄲活動，今年受疫情影響延遲至25日晚間熱鬧登場，透過炮炸邯鄲爺的方式，希望能趕走瘟疫，祈求全民平安，度過災厄。

竹南中港慈裕宮建廟已有超過4百年歷史，清朝年間竹南鎮因與大陸海運來往密切，現今竹南鎮中港溪畔的港墘碼頭非常興盛，竹南鎮舊市中心就是以中港慈裕宮為中心點，廟口周邊商家生意興隆，甚至竹南鎮傳統金紙業就是以慈裕宮為主而發展出來，至今像是陳家金紙仍在繼續生產，吸引許多遊客學生前往參觀傳統手工金紙生產過程。

慈裕宮以往每逢元霄節都會舉辦炮炸邯鄲活動，活動起源確切時間已不可考，但相信已超過百年歷史，並且，台東最熱鬧的元霄節炮炸寒單爺，據傳也是源自於慈裕宮。

慈裕宮炸邯鄲活動，至日據時期一度遭禁止中斷，幾經波折後，才在地方人士奔走下恢復舉辦，竹南慈裕宮炸邯鄲是由4名打赤膊的勇士，扛著玄壇元帥接受炮仗洗禮，並在活動期間，由神轎、陣頭遶境竹南中港地區，具驅疫避凶、護佑地方安康迎財神的意思，場面相當盛大，有別於台東炸邯鄲，以玄壇爺附人身上，坐轎上接受炮炸。

今年受到疫情影響，原本元霄節要舉辦的炸邯鄲活動，延至農曆3月14日，也就是4月25日舉行，晚間8時開始，在上千信眾的圍觀下，慈裕宮炸邯鄲活 在慈裕宮廟前廣場熱鬧展開，4名著赤膊的勇士扛著玄壇元帥的法座，穿梭在炮陣中，接受擲炮手不停擲炮洗禮，連續不斷的鞭炮巨響，讓在場信眾充分感受震撼，期望能透過炮炸邯鄲，驅走疫情，讓全民度過災厄。

(中時 )