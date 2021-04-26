資深媒體人趙少康（見圖）26日召開記者會上要求總統蔡英文出面表態，並呼籲台電公司統一澄清。(陳怡誠攝)

資深媒體人趙少康（見圖）26日召開記者會痛批，謝長廷太可惡了。(陳怡誠攝)

怒轟謝長廷叛國！ 趙少康嚴正喊話：蔡英文必須負責

日本預計兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發周邊國家不滿，但我駐日代表謝長廷卻屢為日本辯解，並堅稱台灣核電廠也排放含氚核廢水入海。對此，資深媒體人趙少康痛批，謝長廷太可惡了。

趙少康今（26）日召開記者會表示，謝長廷是蔡英文的駐日特命全權代表，所以謝的不當言行，蔡英文要負責，不能躲起來不講話，否則會覺得他們在唱黑白臉、唱雙簧，因此要請蔡英文出面說明，謝言行是否妥當，若不妥當，應馬上召回，並撤換駐日代表。

如果以駐日代表的身分來看，趙少康直言，謝長廷的行為已經是賣國、判國；如果以律師的行為來看，委託他的是台灣人民，已違反委託者的信任跟託付，怎麼可以把我們核二廠一般正常的排水，比擬成福島核電廠爆炸的排廢水？

趙少康指謝長廷（見圖）的行為已經是賣國、判國。（圖為中時資料照）

趙少康指出，2011年3月11日因海嘯等問題，福島的柴油發電機跟循環水的幫浦，通通被海水沖走，所以後來發生氫爆，福島六個反應爐，其中1、2、3的反應爐心融解，燃料棒通通融解；1、3、4反應爐氫爆，等於上面都空了，因為怕溫度一直上升，所以灌水到爐子裡面降溫，這些冷卻水跟燃料棒是接觸的，因為上面是空的，所以雨水進到裡面也被汙染，再加上福島背山面海，所以地下水也被汙染，因此到現在每天還有140立方米的汙染水要處理，累積到現在已經有120萬立方米的汙染水，且被國際認為是第七級、最高級、最嚴重的災變。

反觀我們的核電廠，趙少康問道，發生過任何災變嗎？他指出，我們是正常排水，冷卻水加上洗一些東西的水，雖有汙染成份，但非常低，比如以氚來講，只有法規的千分之一，怎麼會跟日本一樣？謝長廷到底在講什麼東西、在想什麼東西？他邏輯應該不會這麼爛，怎麼會這樣亂比喻，企圖魚目混珠，是要拍日本人馬屁嗎？替日本人開脫嗎？且蔡英文都不講話，就讓他這樣胡扯亂講？

趙少康提到，謝長廷律師搞久了，說如果有法律責任歡迎大家提告，但他指出，這根本不是法律責任，是政治責任，這樣亂講話已經失去駐日代表的資格。

此外，趙少康也要問民進黨的立委們，真的支持謝長廷這樣說嗎？能這樣放棄台灣的利益，去媚日、拍馬屁，替日本核電廠開脫嗎？這是很嚴重的問題，絕對不能這樣輕輕放過，亂講一通，有點指鹿為馬，我們的核電廠，跟日本爆炸的核電廠是天壤之別。

核廢水爭議謝長廷「媚日賣台」？ 趙少康發表最新評論｜2021.04.26

(中時新聞網)