寶雅（5904）26日公布第一季財報，首季合併營收47.22億元、年增10.7％，稅後淨利達6.06億較去年同期增逾22％，EPS6.2元優於去年同期5.06元，均創史上新高。

寶雅第二季持續展店，包括四月在桃園、台中、台南開POYA HOME寶家新店，而五月寶雅POYA則持續進軍台北蛋黃區預計在台視旁開新店，新版電商POYA BUY則預計第三季登場，屆時虛實整合有助全年獲利再上一層。

寶雅透露，今年Q3推出的全新電商平台POYA BUY，預計會是體驗型美妝生活店商平台，並符合現代人生活及購物習慣，更無縫串連寶雅現有線上及線下的資源，包括線上及線下的會員福利制度都會合併，像是本月推出的金卡會員制度，只要累積消費達一萬元就可免費升級金卡會員，即享有5大優惠，包含獲得3,000點會員點數、每月都享有150元購物金、壽星生日當月5號至門市消費可享點數36倍送及每月獨享金卡會員折扣商品，線上線下同步進行。

(工商 )