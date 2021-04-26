大陸股市26日先漲後跌，上證指數收市倒跌近1％。市場交投熾熱，兩市成交額合計較25日增近17％至人民幣（下同）9,084億元。
香港信報報導，上證指數早段高見3,497點，漲22點，漲幅為0.66％，午後由漲轉跌，最多下挫35點，跌幅為1.02％，低見3,438點，全日收市報3,441點，跌33點，跌幅為0.95％，成交額為3,881.62億元。
深成指先漲後跌，全日收市報14,224點，跌127點，跌幅為0.89％，最低見14,212點，跌139點，跌幅為0.97％；最高見14,529點，漲177點，漲幅為1.24％，成交額為5,202.7億元。
滬深300指數報5,077點，跌58點，跌幅為1.13％；創業板指數報2,969點，跌25點，跌幅為0.84％。
各類股普遍受壓，金融、電力、鋼鐵、水泥股跌逾1％；房地產、化工股偏軟；煤炭漲逾1％；有色金屬、石油股靠穩。
(工商 )
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