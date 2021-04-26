《發票存摺》與台灣動物緊急救援小組《台灣貓狗聯合勸募平台》一同呼籲「浪愛發生」愛心捐點助浪浪！用戶只要透過發票存摺捐贈點數，發票存摺會以點數購買貓狗糧食捐贈給台灣動物緊急救援小組，讓用戶的愛心得以透過App傳遞給全台130個弱勢貓狗園，總計近2萬隻需要幫助的流浪貓狗。

《發票存摺》是由台灣 Fintech 團隊睿點行動所開發的消費管理 App，目前已累積近 500 萬下載次、日活躍用戶數 50 萬。也因為透過發票存摺存入的發票都能得到不同的消費優惠、品牌試用與點數回饋，完成指定功能如繳費、存入指定發票也能享有點數回饋，點數可以兌換實體生活日用品因此吸引廣大用戶參與積點活動。

去年7月起發票存摺與台灣動物緊急救援小組合作，設立浪愛發生捐點專區，以App點數捐贈給弱勢貓狗做愛心。截至今年4月為止，用戶愛心響應已累積捐贈近180萬點數，捐贈等價犬食與貓罐。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，很高興能有此機會與發票存摺合作！此次愛心合作活動獲得發票存摺用戶的熱烈響應，也顯示用戶對於浪愛發生捐點活動的認同與支持公益的愛心，未來也將持續與發票存摺合作愛心發票捐贈等活動。

除了公益捐點任務外，《發票存摺》也於25日在彰化弱勢貓狗園舉辦「弱勢貓狗園志工服務」，此公益活動特別邀請捐贈過點數的用戶一同擔任一日志工，協助捐贈糧食的運送、弱勢貓狗園環境維護。發票存摺執行長陳碧勳說「此次活動特邀用戶一起，讓用戶能親自感受自己愛心捐贈點數帶給弱勢貓狗園的幫助，也希望透過此次分享讓更多民眾跟著發票存摺一起愛心響應！」

(工商 )