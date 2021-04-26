高欣欣（左起）顏曉筠、王瞳秀出大長腿。（民視提供）

王瞳為戲再穿泳裝泡湯。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》演員高欣欣、王瞳、顏曉筠母女檔在劇情安排下，到溫泉渡假飯店泡溫泉，高欣欣表示，前一晚3人都拍戲到午夜，所以在很睏的狀態下泡溫泉，沒想到溫泉還真的能提神，大家下水後精神就來了，還抓時間當起網美，拍攝泳裝美照。王瞳表示，自己很喜愛泡溫泉，等戲的時候，還是持續泡在湯裡，結果不小心睡著差點滅頂。

王瞳說，這是她第二次在《多情城市》泡湯了，上次說要找拍戲空檔帶老公艾成來泡湯，沒想到他們光是經營YT頻道，以及教會的事情就非常忙碌，想去泡湯還要再等等。這一次劇組大隊人馬早上六點去泡湯，讓她忍不住在等戲過程中睡著，差點滑進溫泉池裡，嚇到在場的工作人員，王瞳不好意思地說真的太舒服了，現在疫情無法到日本泡湯，泡台灣的湯也是超讚的選擇，且飯店老闆超好，適時加熱溫泉水，讓他們泡在恆溫的溫泉池裡，非常舒服。

高欣欣表示，知道自己要在劇中泡湯一度很著急，因為以往穿泳衣秀身材都是給前傾演員，這一次竟然要她獻出從影以來的第一次，覺得非常新奇，事前找了符合角色的泳衣，而飾演她女兒的王瞳跟顏曉筠也非常貼心，知道她第一次拍攝泡湯，會互相提醒以免走光。平常就帶媽媽泡湯的顏曉筠，她透露每一次去泡湯就是母女真心話的時間，常常不敢說的話就在泡湯中跟媽媽告白。

(中時 )