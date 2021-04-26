市場預期聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將在本周的政策會議上避談縮減購債規模，周一美元對主要貨幣跌至近八周新低。

歐元兌美元升至近兩個月新高，周一稍晚公布的數據料將顯示德國商業信心改善，投資人對經濟前景將更加憧憬。

隨著就業市場持續增溫，以及持續擴大疫苖接種，鮑爾可能面臨貨幣寬鬆政策是否退場的提問，但大多數分析家預期這位全球最大經濟體的央行總裁將以「目前討論此事仍為時過早」做為回覆，這將使美國公債殖利率和美元面臨下行壓力。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）分析師出具報告指出，隨著全球經濟動能增強，美元可能持續走低。我們預期這次的聯準會會議對美元不會是重大事件，聯準會曾表示直到經濟復甦「進一步取得實質進展」才會開始縮減資產購買規模，但目前美國經濟距離這個門檻仍然遙遠。

周一美元報107.75日圓，接近3月4日以來的最低價。

歐元升至1.2110美元，進一步擴大上周五歐洲強勁的服務業和製造業數據所帶動的漲幅。

英鎊升值0.2%，報1.3902美元，延續前一交易日上漲0.3%的升勢。

美元兌瑞士法郎幾近持平，目前報0.91225瑞郎，仍接近兩個月低點。

在岸人民幣兌美元小升至6.4866，略低於6周高點。

聯準會將於27、28日召開貨幣政策會議，既然市場不預期會出現重大政策變化，投資人將密切關注鮑爾會後發表的言論。

在新興市場方面，因土耳其與美國關係惡化，以及對抱持鴿派立場的土耳其央行總裁感到擔憂，交易員正緊盯著土耳其里拉是否將測試其歷史低點8.58兌一美元。里拉最新報價為8.4285兌一美元。

在加密貨幣方面，比特幣收復5萬美元大關，目前漲6.7%，報52,417美元，以太幣漲6%，報2,460美元。上周媒體報導美國總統拜登擬大幅提高富人稅與資本利得稅作為其龐大支出計畫的財源，受此打擊，比特幣不僅跌破5萬美元，更一度跌破4.8萬美元大關。

(時報資訊)