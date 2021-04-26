聯電(2303)將於本周三(28日)召開法說會，法人預期晶圓代工報價續漲，外資圈也有一波目標價調升潮，亞系外資看好第二季、第三季報價續漲，目標價由63元上修至68元。美系外資看好聯電第二季毛利率將上看30%，將目標價由50元調升至60元。上周，美系外資初評聯電，給予「買進」投資評等，目標價更達70元。

亞系外資今(26)日發布最新報告指出，因產能供不應求，聯電今年第二季晶圓平均售價(ASP)預估將較上季成長6%，第二季毛利率將上看30%，且第三季晶圓還有漲價空間，將目標價由63元上調至68元。

亞系外資指出，晶圓產能持續緊俏，聯電第二季報價漲幅高於預期，估平均售價將較第一季成長6%，聯電第二季毛利率將可達到30%。第三季進入需求旺季，預期聯電報價將再漲，估第三季平均售價可能調漲2%-15%不等，預計聯電第三季毛利率可望持穩第二季的30%，若報價漲幅達15%，毛利率將上探33.6%。亞系外資將聯電今、明年每股盈餘(EPS)預估上修至2.97元、3.51元，並首度提出2023年EPS預估為4.34元。重申買進評等，目標價由63元調高到68元。

美系外資則表示，聯電第二季毛利率將上看30%，對聯電今年營收成長率預估上修至年增10%-15%，加上聯電可能提出28奈米擴產計畫，調高聯電今年、明年EPS預估至3.16元、3.54元，重申中立評等，目標價由50元調升至60元。

另一美系外資初評聯電，目標價達70元。看好聯電將受惠晶片短缺，使聯電具有更強的訂價能力，受惠報價上揚，利潤率將擴大，預期聯電2021及2022年的每股盈餘複合增長率，將達到27％。

目前業界預期，晶片供應緊張狀況將一直持續到2022年。美系外資表示，聯電將擁有強大的訂價能力，將推動其毛利率上升，估2021年及2022年分別可達29%、31%。

(時報資訊)