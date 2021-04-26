桃園市長鄭文燦26日至桃園醫院視察機組員施打疫苗情形，媒體問及，最近有人說鄭文燦在產業及外交上十分努力，質疑是否有超出了市長的範疇，鄭文燦則直言「城市外交是重點」。

鄭文燦表示，桃園是全台灣工業產值第一名的城市，在任職的這6年當中，應該是各市長裡面，參觀產業、參觀工廠最多的，目前已經參觀過400家工廠，也積極的協助招商、以及投資的工作。

鄭文燦說，目前桃園也是全台灣在投資台灣三大方案第一名的城市，占了全國21％的投資總額，幾乎台商回流首選都是在桃園，所以去年疫情期間，反而在產業的GDP上有所成長，今年應該會更好，所以作為市長，就應該把一個產業發展的環境創造好，讓就業可以增加，稅收及國力也可以增加。

鄭文燦說，過去也去了許多國家或地區，不管是訪問也好，或者線上交流也好，或者接待訪問也好，上任第一年就有把城市外交當作是重點，也讓桃園的國際知名度不斷提高，他相信對台灣、桃園都是好事。

另對於副總統賴清德讚賞鄭文燦是個好市長，鄭文燦則回應，大家都是一個團隊、一個目標，都希望能在工作上幫團隊加分，因此執政的成果能夠帶動國家進步，讓人民可以信賴、滿意，這才是從政的初衷。

(中時 )