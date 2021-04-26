對於自尊心強的男人來說，「吃軟飯」是難以接受的行為，他們認為男人就應該比女人強，搜狐網命理專欄點名，白羊座、天蠍座及摩羯座的男性最愛面子，絕不做女人背後的男人，更打從心裡否定女強男弱的交往組合。

▍1.白羊座

作為火星掌管的白羊座，又是黃道第一宮，自然首當其衝，勢必要成為強者，面對感情也不例外，他們習慣主動出擊並掌握主動權，會熱情表達自己的愛意，毫不保留地奉獻自己。白羊們喜歡讓另一半按照自己規劃好的路去走，骨子裡透著強烈的大男子主義，會努力給愛人富足的生活，也希望愛人能夠順從，如果哪天他們的地位逐漸被超越，那麼白羊座一定會與你分道揚鑣，因為他們的自尊心任何人都不能挑戰。

▍2.天蠍座

天蠍座以霸道出名，本身就很高傲自大，在感情裡更是王者的存在，他們對感情忠誠專一，會極力展示自己的男友力，希望可以呵護弱小，再加上自己天生不服輸的個性，因此無法認同女強男弱的搭配。他們可以接受被女生依賴信任，但絕不能反過去依賴女生，否則他們會瞧不起自己，如果沒有了優越感，會讓天蠍迷失方向，為了避免這種挫敗感，他們寧願單身，也不會去成全女強男弱的愛情。

▍3.摩羯座

摩羯座外表看起來文質彬彬，溫柔敦厚，但是真正了解摩羯座的人都知道他們絕不可能吃軟飯！他們雖不會過於追求完美，但卻會嚴格要求自己，他們思維敏銳，在感情裡不是容易衝動的人，很清楚什麼類型才適合自己，所以在一開始尋找目標的時候，就已經鎖定了大致的範圍，不會去將就，即使面對女強男弱的局面，他們可能不會立馬就劃清界限，而是暗自努力，勢必會超過對方，將局勢扭轉。

(中時新聞網)