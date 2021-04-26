喝喜酒最在意的就是菜色好不好吃，一名網友在網路上詢問，「喜酒出現哪一道菜會覺得自己紅包浪費了？」，引起網友討論，其中一道料理「炸湯圓」受到眾人嫌棄，「炸湯圓沒有之一」、「我在鹹酥雞店點就好了」。

一名網友24日在PTT發文，表示台式喜酒菜色應有盡有，像是紅蟳米糕、烏骨雞湯、烤肋排、炸雞腿、鱸魚、生魚片拼盤、海鮮盅、魚翅羹等，每道都是經典，但他好奇，喜酒出現哪一道菜，大家會覺得紅包錢浪費了？「我自己是看到甜湯就會無言，好歹給哈根達斯吧。」

喜酒上常出現的炸湯圓，又稱花好月圓，祝福新人「吃甜甜，明年生兒子」。(示意圖 達志提供)

對此，網友紛紛留言：「其中一道不含肉就覺得浪費」、「素桌，全素喜酒都是加工食品，吃到噁心反胃」、「同事婚宴有一道菜是雞佛，沒幾個人吃」，但最多人點名的料理非「炸湯圓」莫屬，「第一道：花好月圓」、「炸湯圓啊，最慘的是連湯圓都炸不好的」、「最靠北的是出炸湯圓還算一道菜」、「炸湯圓好吃歸好吃，但我在鹹酥雞店點就好了」。

喜酒上常出現的炸湯圓，又稱花好月圓，有祝賀的意思，象徵圓滿如意，若搭配花生粉，則是祝福新人「吃甜甜，明年生兒子」。

(中時新聞網)