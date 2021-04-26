國美館館長梁永斐的書藝融合東西、獨樹一格。（逢大游翰堂漢字文化中心提供／陳淑芬台中傳真）

國美館館長梁永斐的書藝融合東西、獨樹一格。（逢大游翰堂漢字文化中心提供／陳淑芬台中傳真）

國美館館長梁永斐在逢甲大學推出台中首展《書藝無界》創作展。（逢大游翰堂漢字文化中心提供／陳淑芬台中傳真）

國美館館長梁永斐在逢甲大學推出台中首展《書藝無界》創作展，作品不僅融合了東西藝術特色，更融入建築設計及室內設計，創造出有價值的文創品牌及商品。梁永斐26日表示，他的作品加上層次及色彩，並且實驗組合「造境」及「化境」，雖然創作較費時，但也豐富了他個人的生命，提高作品的獨特性及衍生性。

梁永斐於2020年11月接任國美館館長，集結在1年前的書藝創作，在逢甲大學游翰堂漢字文化中心推出《書藝無界》展，這是他的第15場書藝創作個展，也是他首度在中市展出，展期自4月21日至6月5日，展品包括「大吉大利」、「文字成林」、「自在心創」、「篆書組合」、「線條創意」及「隸書創新」等六大系列共40多件作品。4月24日開幕儀式當天包括立委黃國書、台北市副市長蔡炳坤、台中市副市長黃國榮、水墨畫家李轂摩、蘇憲法及倪朝龍等書藝名家、書藝同好與會。

梁永斐其自幼習字，公務之餘飽覽中外詩書、名著及名畫書法創作，他的現代書藝創作打破各學派獨樹一幟，將書法圖像化，打破傳統創作窠臼，鑄造「寫意」及「抽象」的境界，透過點、線、面等結構，營造形神韻，從楷書、行書、行草、隸書及篆書、西周金文等打下書法基礎，也醉心西方藝術家梵谷、畢卡索、米羅等作品，並研讀佛經，作品融合中西風格及色彩繽紛，有人稱他的創作猶如「東方的米羅」。

梁永斐表示，他的創作是從「書有法」到「書無法」，再由「書無法」到「書無界」。臨摩名家碑帖是必備的基本功，從「有」融會貫通到「無」不難，但要從「無」再要創作出「有」，忘我然後運筆律動，並在快慢和乾濕之間掌握筆端的渲染，過程艱辛又充滿喜悅。

「寫意、寫實、抽象是可以交互運用的呈現」梁永斐剖析指出，雖然他的創作較費時，但大幅提高作品的獨特性及衍生性，不僅融合東西藝術特色，也融入建築設計及室內設計，未來將持續研究、實驗、應用，進而創造更大的「書藝無界」的新價值。

(中時 )