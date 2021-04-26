提前布局暑假商機，「遠雄海洋公園」今年推出全新節目「海獅巡警隊」，全新劇碼、舞台布景及清涼水特效設備，包準讓客捧腹大笑；探險島水族館2.0升級版，除原有豐富魚隻介紹外，更利用互動科技及燈光效果，結合海洋生物，透過光、影變化，讓人猶如置身海洋中的奇幻空間，新添繽紛水母區及大洋彩拼區，絕對是IG打卡熱門地點。

位在花蓮的遠雄海洋公園，自94年起至109年已連續15年榮獲觀光遊樂業特優等獎項，除了表演、互動裝置持續推陳出新，遊憩設施增加服務人員，也因應表演節目不斷升級，鎖定優秀表演企劃人員與表演人員，向活潑熱情擁有舞蹈長才的表演工作者招手。

為了讓在樂園服務的同仁擁有更好的向心力，遠雄海洋公園提供住在外地的員工免費宿舍，只僅支付基本水電費，一般同仁也有免費供餐，讓園區內同仁不用分心張羅。園內的實習生，也有多項福利，除基本勞、健保外，另有免費五星級員工住宿及交通車接駁等。另外，考量園區的地理位置，針對來此面試的同學，提供免費接駁車，面試後可享用免費員工餐廳及在樂園內遊玩，如果1天沒玩夠，想留宿花蓮，也提供集團飯店員工價讓面試學生住宿，可說是面試兼玩樂雙重效益。

除了旅遊觀光業，餐飲業也鎖定外食商機積極卡位，隸屬於揚秦集團旗下的「炸雞大獅」，以台式炸鷄風味為本，首創以Shake創意，融合台式熱炒風味，引領「手搖式炸鷄」風潮，各種獨家醬料透過手搖拌勻，打造全新台式炸鷄動感和口味的超FUN升級體驗。

為吸引更多人才加入，「炸雞大獅」除了提供員工子女獎學金、每年健康檢查外，上班時間每4小時定額供餐、提供各品牌直營門市消費折扣，還有門市夥伴每季定期聚餐，門市正職同仁視各門市營運狀況發放月績效獎金。

最值得稱道的是，「炸雞大獅」完整教育訓練與順暢升遷管道，通過3個月試用期者，依照表現調整薪資，每半年績效評核，通過考核就有機會升職，讓有心投入餐飲服務的同仁發揮長才。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，好的企業更值得員工共同打拼，為鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可領到最高1萬元獎金，1111從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)