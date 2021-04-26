捷運樹林線目前正在上網招標，新北市議員江怡臻26日議會質詢，要求新北市捷運局說明未來交通壅塞、噪音防治規畫，與經營權分配。捷運局長李政安說，目前樹林線第一標（金城路到城林橋）流標預計5月再上網，第二標（城林橋到迴龍）已在23日上網，未來經營權雙北會再協調。

新北樹林線原由台北捷運局興建，經過雙北論壇，目前共識將由新北捷運局負責。江怡臻表示，她肯定新北市的決心，因為將新北樹林線收回來興建，地方上若有問題可以立即處理，不必再繞一圈，議會也能直接監督。

李政安表示，經營的部分新北市已有成立新北捷運公司，也樂於承擔這個責任，會在完工前兩年，與台北捷運局協調由單一公司營運。

江怡臻表示，捷運樹林線沿線會經過的學校有中正國中、土城國小、樹林高中等，間接影響的包括清水國小、樹人家商，都擔心捷運施工時，會影響學生交通動線安全與周遭安寧，甚至是施工落塵問題，希望市府能使用低汙染、低噪音的機具和工法，也必須主動向學校師生說明，維護學生權益。

李政安表示，在施工廠商確定之後，捷運局會在施工前兩週到地方辦理會勘，也會要求施工廠商近期辦大型的施工說明會，取得地方共識。

江怡臻表示，新北樹林線會經過幾個交通壅塞瓶頸的路段，包括土城金城路，樹林城林路、中華路，希望市府能提出替代道路等措施。

(中時 )