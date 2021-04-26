畢業季即將到來，不少畢業生正準備開始投入職場，根據1111人力銀行調查，今年應屆畢業生求職態度相對積極，有21.9%已經在畢業前就已找到工作，有26.5%正計劃「畢業前3個月」開始投履歷找工作，還有24.7%打算「畢業前1個月」展開求職，等於有7成3的應屆畢業生，預計在畢業前能搶先卡位企業職缺；而台中科技大學與文藻外語大學，近期分別與公部門合作，要提升青年就業力。

文藻外語大學獲得高雄市政府青年局資源支持，以跨域語文教學專業，研發開辦全台首創「全英語教學師資認證暨培訓」課程，並於110年四月至六月間開辦兩梯次課程，培訓並認證高雄市本國籍大學畢業生及青年成為優秀雙語師資，加入高雄雙語教育行列，有效協助高雄市政府解決雙語師資不足之問題。

此次培訓及認證課程共招收36人，參加人員包含文藻四技應屆畢業生、補教教師、空軍航空學院教官、體育老師以及航空業就業人員，並分為兩梯次舉行，每梯次培訓時數為18小時共包含六大專業(教案撰寫、教學流程、教學內容、課室用語、課室管理與教學演示)。經評定通過認證者將被授予文藻「全英語教學認證」中英文證書，不僅可作為個人具備全英語教學能力之有力證明，並可成為文藻推廣部課程的儲備師資，亦可受推薦至相關教育單位與機構任教，提升大學應屆畢業生及社會求職青年職涯競爭力。

而台中科技大學近年，積極推動學生的多元職涯輔導面向，創造樂活教學與學習特色，期以未來繼續完善全方位的輔導方案，落實適性適才的人才培育目標。校方日前辦理「職涯輔導成果展暨跨校性研習活動」，與教育部及全國30多所學校代表，共同見證職涯及諮商輔導中心的歷年職涯輔導工作成果。

台中科大職輔中心主任李金玲表示，透過本次成果展暨跨校性研習活動，邀請各大專校院共同分享職涯輔導的成果喜悅並提供校際間的交流的平台，獲得良好的迴響，更有助於職涯輔導工作的推動以及增進職涯輔導資源共享與專業成長知能的擴散效益。

(中時新聞網)