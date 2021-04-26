消暑首選行程「杉林溪」。（東南旅遊提供）

賞雪霸最美八景，適合小家庭出遊。（東南旅遊提供）

東南旅遊跨界結合中租零卡分期付款方式。（東南旅遊提供）

天氣漸暖出遊氣氛濃，尤其以離島、賞花森林系列2天1夜行程更是夯，東南旅遊祭出「限量買一送一」行程，舉辦線上旅展加乘買氣，首波推出阿里山、杉林溪、溪頭等2日遊行程買1送1，行程包吃包住只要2999元起，平均每人最低1499元起，業者推早鳥搶訂入夏的行程，提供母親節孝親、外出踏青參考。

阿里山雲嘉2日遊感受最地道的日本風情，前往台版兼六園-澄霖沉香味道森林館，是國內最大座的沉香味道森林館，沉浸在富有濃厚日式禪風的兼六園，漫遊阿里山吸取森林芬多精，同享自然、美食、文化的2日旅程，旅展推出限量買1送1優惠，每人最低價只要1499元起。

國內旅遊熱度不減、森林系行程夯，適合親子同遊，在杉林溪中夜宿1晚享觀星覽導，欣賞松瀧岩瀑布、天地眼自然奇景，每年4到10月更為紫藤、繡球花、鼠尾草盛開季節，旅展期間買1送1，每人最低1999元起。

業者表示，以舒適尊榮為訴求的賓士包車商品，推出新品「漫步雪霸森林.觀霧步道一日遊」4人即可成行，大台北地區享到府接送，賞雪霸最美八景，適合小家庭出遊；想預定離島度假手腳得快，東南機加酒自由配串接立榮、華信班機、結合離島當地民宿，讓消費者選擇性最大化，以松山出發為例，澎湖花火節商品選擇達上百種，隨心安排、一站購足，受自由行消費者喜愛，線上旅展推出消暑專案，限量贈全家霜淇淋兌換券。

此外，業者說明，東南旅遊跨界結合中租零卡，針對慣用分期付款，聰明理財的族群，推出中租零卡分期付款方式，免辦卡，最高可分24期，即可享有出遊樂趣，於線上旅展活動期間購入行程，加碼回饋15％東南MyCash。

(中時 )