迎接溫馨5月的到來，劍湖山（5701）世界5月份推出「兩人同行女生免費，當日壽星入園，門票只要1元」促銷案；此外，5/31之前，遊客將在劍湖山世界園內花卉美景拍照打卡，並於FB或IG公開發布，有機會獲得劍湖山渡假大飯店總統套房、35週年暢玩卡等獎項。

劍湖山世界於5月1日至5月31日，每週六、日限定推出「兩人同行女生免費」專案，需搭配1位現場購票，白天入園需搭配購買599元優惠票，下午1點後入園則須搭配450元午後票。

由於今年是劍湖山世界35週年慶，推出壽星購票優惠活動，當月壽星入園299元、當日壽星更可以1元暢玩劍湖山一整天，而1986年出生者，也可購買350元優惠票。

劍湖山世界表示，劍湖山35週年慶除了陸續推出優惠活動外，也持續打造花現劍湖山「賞花祕境」，包含女神許願池、花現幸福廣場、超級大金牛、台灣水牛、流泉花坡、一拍即旺鳳梨綠雕區、紫愛紫藤花廊、G5廣場景園、宙斯之花－夏胭脂、彩繪階梯等網拍美景。

遊客只要在今年5/31前，將在劍湖山世界園內花卉美景拍照打卡，並於FB或IG公開發布，並至摩天服務台填寫相關表單，即有機會獲得劍湖山渡假大飯店總統套房、35週年暢玩卡等大獎。

(工商 )