（16:45更新）
股匯雙漲，新台幣兌美元匯率今(26日)收盤收27.959元，大升1.52角，成交金額12.31億美元。
台北外匯市場新台幣兌美元開盤以28.08元、升值3.1分開出，隨著台股開高走高，指數盤中不斷創新高，新台幣升值幅度也隨之擴大，早盤即再見27字頭，盤中最高來到27.922元兌1美元，最低為28.080元兌1美元。
台股今日開高走高，開盤以17378.36點、上漲78.09點開出後，在電子、傳產、金融齊漲的推升下，指數不斷創高，加權指數終場收在今日最高點17572.29點，大漲272.02點，再創新高，成交值有4680億元。
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收27.959元，大升1.52角，成交金額12.31億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為28.080元，最高27.922 元、最低28.080元。1100426
(中央社)
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