時序漸轉炎熱，畢業季也將來臨，根據1111人力銀行針對新鮮人就業意向調查顯示，有7成3的應屆畢業生，期望在畢業前卡位企業職缺，從學歷交叉分析出，最想投入的產業分別是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業)」及「民生服務業」，可見資訊科技業仍是台灣重點產業之一，吸引求職者投入。

新鮮人想投入資訊科技業，不外乎是看中其職涯發展、薪資福利競爭力等，國內知名的3C通路商三井資訊，以電腦桌批發買賣起家，隨後不斷轉型、進步，不僅提供多元化商品，還積極與各大廠商合作，例如宏碁、微星等大廠授權維修中心，也進駐NOVA、台北光華、台北三創、大潤發及家樂福等大型通路，拓展不同通路以及顧客。

員工認真經營，換來「三井資訊」這塊招牌愈來愈閃亮，提到「三井資訊」就會聯想到「品質優良、服務優異」，也因此三井資訊對於員工愛護有加。三井提供鼓勵員工積極學習，提供複合門市前2個月新人學習獎金2000元至3000元，另有營運績效獎金、年終獎金、節慶禮金或禮券、生日禮金或禮券。三井資訊對於員工進入人生新階段也有祝福，提供結婚禮金、生育禮金，另外員工推薦優秀人才加入也有推薦新人獎金。

而台灣農業實力雄厚，擁有將精品蘭花行銷國際及培育研發能力的「台霖生物科技」，以生物科技結合蘭花栽培技術，台主攻精品蝴蝶蘭之養殖與外銷的農業生技公司，台霖生物科技擁有一條龍生產系統，從蝴蝶蘭之育種研發、組織培養，至栽培生產及市場銷售等，能有效控制蘭花品種以及進行品質篩選，確保生產出的蘭花品質為一致，供應日本與歐美高端市場，營運持續穩健成長。

近年來從傳統農業轉型企業化經營的台霖，引進OKR（Objectives and Key Results，目標與關鍵結果法）作為管理準則，以正面、積極、鼓勵的方式，提高員工的工作效率、創造更大生產力，營造幸福企業的工作環境。

公司提供年終及績效獎金、舉辦尾牙活動等，為了慰勞同仁，辦理國內員工旅遊，並定期為員工健康檢查等福利制度，為了吸引來自外地的優秀人才到台南就業紮根，貼心規劃免費公寓宿舍，讓有需要的同仁入住，亦與鄰近的托兒中心合作，每學期的學雜費可減免1000元，讓同仁揪甘心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，好的企業更值得員工共同打拼，為鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行再度推出「找工作送1萬」活動，只要透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，即可領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)