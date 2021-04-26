近年政府大力推動產學合作，而校園也透過競賽、徵選等活動，與業界合作培養優秀學子；1111人力銀行同樣於產學合作上布局，集結業界的資源，盼能攜手學界楷模共同合作成長。近期世新大學就舉辦第二屆全國性主播徵選大賽《我世新主播》，吸引台大、政大、輔大、文化以及世新近百位大專學生報名參加；而真理大學也看準電商產業蓬勃發展，由老師帶領學生組隊，參加第五屆全國大專院校B2B電商競賽，與產業合作電子商務平台，搶下訂單，奪下第五名佳績。

2021第二屆世新大學全國性主播大賽《我世新主播》初賽於近日在世新大學管理學院國際會議廳舉行，經兩天激烈比拚後，世新學生大放異彩。其中晉級決賽的新聞學系大四學生黃凱靖透露，從小就對新聞工作有所憧憬，世新新聞系是他的第一志願，「過去參與過許多主播大賽，這次能夠在大學最後一年在世新參賽感到非常開心。」成功晉級決賽讓他感到美夢成真，並期許在5/8的決賽能有好表現，爲大學畢業前留下一個難忘回憶。

兩天比賽下來，參賽選手們表現皆可圈可點，讓三位初賽評審驚艷並分享許多播報技巧給學生。其中畢業於世新新聞系，現任TVBS專任主播的黃星樺就在講評時分享，「播報不僅是念稿而已，身為主播重要的是能將新聞清楚地說給觀眾理解，當個會說故事的人」；壹電視主播虞承璇也指出，主播要能被觀眾相信，很重要的是與觀眾的眼神交流；TVBS主播李頂立更在講評時開放同學問答，與學生熱烈互動。

《我世新主播》主播大賽，是為了全國大專院校對於主播領域有興趣並具有專業能力且想要挑戰自己的學生所舉辦的活動。世新大學在2018年底舉辦第一屆主播大賽，2019年及2020年皆因疫情暫停舉辦，今年再次藉由專業性社團「主持播報社」發起，並與世新大學新聞傳播學院聯合主辦第二屆主播大賽，給予學生舞台，讓隱沒在校園中的播報人才能被看見。

而由台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會、阿里巴巴國際站共同合作辦理「第五屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，集結全台超過100家的企業、26所學校、500多名師生參加，一起拚外貿、接訂單。真理大學與與京茂生技有限公司合作，從平台操作、廣告投放、產品上架到數據分析，共同營運阿里巴巴B2B電子商務平台。

真理大學國貿系為提升同學實作經驗，由系上馬友薏老師，帶領劉芳君、葉威弘、李佳玲、黃姿瑄、高珮妤、楊婕榆等5位大學三年級學生組成「出奇蛋」團隊，成功協助業主獲得多國訂單，績效卓著，獲得訂單獎佳作，另於總決賽展現出成為跨境電商專業經理人的強烈企圖心，最終脫穎而出獲得第5名佳績。

(中時新聞網)