平鎮警擴大辦理治安座談會民眾參與互動。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局為使民眾更了解治安狀況，讓民眾反應地方治安事故及宣導反詐欺、反毒品等政令宣導，26日舉辦大型治安座談會，邀集轄內各級民意代表、平鎮區公所、各級學校、金融機構及協勤民力共襄盛舉，共同關心社區安全議題，維護地區治安平順。

桃市警察局副局長林清求表示，以往的社區治安座談會，因為場合過於嚴肅及沉悶，導致民眾參予意願不高，為了提高民眾參予意願，此次平鎮分局特別將治安座談會結合在地文化特色，以參觀特色觀光工廠方式進行，藉此拉近與民眾間的距離、凝聚治安共識，警民一起落實推動治安社區化的理念。

另外，有關深夜改裝排氣管之噪音車輛，實在讓民眾詬病，平鎮警方也將針對噪音車輛常出現之路段、時段，結合市府環保局及監理機關，共同規劃聯合稽查，加強稽查取締，以維護交通秩序及安寧。除此之外，青少年的犯罪問題日趨嚴重，舉凡新興毒品誘惑、聚眾鬥毆或遭詐欺集團利用幫助詐騙等不法行為，為了防止犯罪案件發生，也透過此次會議，邀請各學校代表、各地宮廟陣頭負責人及家長，加強宣導反詐騙、反毒及反鬥毆之意識。

分局長李建民表示，目前維護地區治安首要重點工作，舉凡反詐騙、反毒品、反兒少性剝削、預防各類刑事犯罪及嚴懲惡性交通違規重點取締項目等，警方均責無旁貸。希望藉由座談會的召開，能夠持續灌輸民眾及家長更正確的安全觀念，也期望透過座談能夠直接了解民眾所需，進而達成犯罪預防的成效。

(中時 )