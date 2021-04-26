全台水庫蓄水量創新低，氣候暖化問題也日益嚴重，節能、節水、節電成為大家重視的議題，房產界長期也推動「綠建築」響應節能概念。彙整台灣建築中心數據發現，六都一般住宅類「已取得標章及候選的綠建築」棟數，2019年該年為172棟，2020年新增230棟，成長幅度超過3成，其中台北市2019年共取得50棟，2020年取得75棟，總數增加了25棟，綠建築成長棟數居六都之首；而統計2019到2020年六都新興綠建築取得總棟數，新北市兩年合計為174棟，是近兩年新興綠建築最多的城市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，綠建築受容積獎勵，因此有逐年增加的趨勢，截至今年三月為止，全台累積總數有9504件，而節能上也頗具成效。據財團法人台灣建築中心數據顯示，這些通過認證的綠建築每年可省下約76億電費和10億水費，總計一年節省了約86億的水電費，相當於可買下22戶的帝寶豪宅，節約效益可觀！且綠建築不但能落實從住居做環保的生活型態，身價亦具保值性，例如板橋的「世界花園橋峰」，從2012年取得綠建築，中間雖經歷過房市盤整，但單價從每坪59.4萬升至65.8萬，增幅逾1成。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，全世界都開始重視建築物對環境的影響，所以住宅不單只是空間需求，設備的舒適度，亦須展現對環境的友善程度。從成長趨勢來看，台灣建築產業與消費者對環保住宅的意識已逐年強化，從水資源、日常節能到減碳、減廢，全面邁入注重健康、節約、環保的新生活哲學。

(時報資訊)