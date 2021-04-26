周一原油價格大跌逾1%，市場擔心印度疫情急升將削弱這個全球第三大石油進口國的燃油需求，以及投資人在石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）打算自5月開始增產之前調整部位。

目前美國期油下挫1.09%，報每桶61.46美元，上周五漲1.2%。

布蘭特期油目前跌1.06%，報每桶65.41美元；回吐上周五的1.1%漲幅。

上周兩大期油周線均跌約1%。

大宗商品經紀商Fujitomi Co.首席分析師Kazuhiko Saito表示，某些國家，尤其是印度的新冠狀病毒感染病例激增恐將削弱燃油需求，使市場信心受挫。

印度總理莫迪（Narendra Modi）周日敦促所有人民接種疫苗並謹慎防疫。該國周日公布確診數暴增34萬9,691人，為連續第4天改寫單日新高記錄。

日本為全球第四大石油進口國，為了遏阻新一波疫情，其東京、大阪等4地已於周日進入第三度緊急狀態，日本近四分之一人口受到影響。

Fujitomi Co.首席分析師Kazuhiko Saito表示，受玉米等穀物價格大漲吸引，投資人，包括投機者在內，最近已將資金從石油市場轉向穀物市場。上周芝加哥玉米、小麥和黃豆價格均創下多年新高。

Market Risk Advisory合夥人Naihiro Niimura表示，因油市已經漲過頭，以及OPEC+即將自5月起增加原油供應，因此出現一些技術性調整。Niimura表示，因需求復甦可能受限，布蘭特期油恐將跌至約每桶60美元。

(時報資訊)